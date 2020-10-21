Громадянину Б. Корчевнікову заборонено в'їзд в Україну терміном на 3 роки Суспільство | 21-10-2020, 08:47 0 91

На державному кордоні співробітники ДПСУ досить часто виявляють осіб, які порушують законодавство щодо окупованих територій.



Тільки з початку року складено понад 4 тисячі адміністративних протоколів за ст. 204-2 КУпАП за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.



Крім того, якщо виявлене порушення вчинив іноземець, приймається рішення про відмову такій особі у пропуску на територію України та проставляється заборона в'їзду.



Для встановлення таких осіб та обставин правопорушення інспектори прикордонної служби з-поміж іншого керуються завчасною інформацією та дорученнями правоохоронних органів.



Інформуємо, що ні завчасна інформація, ні доручення правоохоронних органів відносно громадянина РФ Корчевнікова Б.В. у Державну прикордонну службу України не надходили. Після появи в засобах масової інформації повідомлень про незаконне відвідування даною особою тимчасово окупованого Росією Криму, прикордонники провели додаткову перевірку та знайшли підтвердження вказаним іноземцем українського законодавства. Як наслідок, Корчевнікову Б.В. винесено заборону в'їзду в Україну на 3 роки. Bін вилетів з території України авіарейсом «Київ-Стамбул» учора.





