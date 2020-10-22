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| Газета №35 (55) / 2014
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Випадки, у яких може бути відмовлено у реєстрації ПРР
|Суспільство | 21-10-2020, 13:31
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Головне управління ДПС у Львівській області роз’яснює, що відмова у реєстрації ПРРО формується, у разі, якщо:
- автоматизованою перевіркою виявлено недотримання загальних вимог щодо електронного документообігу;
- ПРРО із зазначеним у Заяві найменуванням вже зареєстрований;
- щодо господарської одиниці, вказаної у Заяві, суб’єкт господарювання не повідомив про такий об’єкт оподаткування контролюючий орган або згідно з таким повідомленням відповідний об’єкт є закритим чи не експлуатується суб’єктом господарювання;
- суб’єкта господарювання не включено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
- виявлено розбіжності даних, вказаних у Заяві, з даними щодо обліку та реєстрації суб’єкта господарювання в контролюючих органах як платника податків.
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