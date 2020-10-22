Випадки, у яких може бути відмовлено у реєстрації ПРР Суспільство | 21-10-2020, 13:31 0 134



Головне управління ДПС у Львівській області роз’яснює, що відмова у реєстрації ПРРО формується, у разі, якщо:



- автоматизованою перевіркою виявлено недотримання загальних вимог щодо електронного документообігу;



- ПРРО із зазначеним у Заяві найменуванням вже зареєстрований;



- щодо господарської одиниці, вказаної у Заяві, суб’єкт господарювання не повідомив про такий об’єкт оподаткування контролюючий орган або згідно з таким повідомленням відповідний об’єкт є закритим чи не експлуатується суб’єктом господарювання;



- суб’єкта господарювання не включено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;



- виявлено розбіжності даних, вказаних у Заяві, з даними щодо обліку та реєстрації суб’єкта господарювання в контролюючих органах як платника податків.