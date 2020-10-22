До уваги платників! Суспільство | 21-10-2020, 13:35 0 133



Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що прийом платників у ЦОП м. Львова здійснюється за попереднім записом за номерами телефонів, розміщеними за посиланням: https://lv.tax.gov.ua/okremi-storinki/informatsiya--scho-oprilyudnyuetsya-rozporya/413238.html



Для зручності платників ГУ ДПС у Львівській області запроваджено сервіс ‒ запис в режимі онлайн за посиланням: http://queue.qsolutions.com.ua:22102/index



Без попереднього запису в ЦОП можуть звертатися платники з питань:



- подання звітності;



- отримання консультацій щодо подання декларації про майновий стан і доходи з метою реалізації права на податкову знижку;



- проведення звірки щодо сум нарахованого податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку та земельних платежів.



Детальніше дивитись за посиланням: https://lv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/438067.html





