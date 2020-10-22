НЕ МОВЧИ! БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ ПОЧИНАЄТЬСЯ З ТЕБЕ!!! Суспільство | 21-10-2020, 13:44 0 129



Повідомляти про факти корупції на кордоні закликають прикордонників Мукачівського загону в рамках відомчої Антикорупційної акції. Варто зазначити, що у Держприкордонслужбі чітко витримується принципова позиція в боротьбі з корупцією. Протидія корупційним проявам, поряд із забезпеченням безпеки на державному кордоні, була і залишається пріоритетною для прикордонного відомства.







З 21 до 30 жовтня з усіма категоріями військовослужбовців Мукачівського прикордонного загону будуть проведені цільові антикорупційні заходи, головною метою яких є мотивація персоналу щодо свідомої доброчесної поведінки, несприйняття корупції в усіх її проявах, а також доведення інформації про існуючі внутрішні канали повідомлень щодо можливих фактів корупційних правопорушень.







В рамках цих заходів прикордонникам продемонструють спеціально підготовлений відеоролик «Прикордоннику, не бійся повідомити про відомі тобі факти корупції на кордоні», презентують методичний матеріал щодо важливості участі кожного військовослужбовця в протидії корупції, а також нададуть QR код, що дозволить кожному, хто виявить протизаконні вчинки з боку своїх колег чи осіб, які намагаються порушити закон, перейти за відповідним посиланням для заповнення електронної форми «Повідомити про факт корупції». Відмітимо, що інформаційні аркуші із вказаним QR кодом буде розміщено в прикордонних підрозділах загону, на усіх наявних інформаційних стендах, а також у місцях оформлення осіб, які перетинають кордон України.







Такі заходи дозволять сформувати у персоналу загону активну громадську позицію нетерпимості до корупційних проявів, а також нейтралізувати у свідомості персоналу можливих негативних стереотипних уявлень та установок щодо діяльності викривачів корупції.







Прес-служба Мукачівського прикордонного загону