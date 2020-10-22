ФОП здійснює виключно безготівкові операції – РРО чи ПРРО застосовувати не обов’язково Суспільство | 21-10-2020, 17:32 0 185



ФОП здійснює розрахунки при продажу товару виключно у безготівковій формі через банківські установи (з розрахункового рахунку на розрахунковий рахунок).



У цьому випадку такі розрахунки будуть вважатися безготівковими та проводяться без застосування РРО незалежно від виду товару, що продається, та обсяг доходу.



Детальніше дивитись за посиланням: https://lv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/437853.html



