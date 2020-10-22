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| Газета №35 (55) / 2014
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ФОП здійснює виключно безготівкові операції – РРО чи ПРРО застосовувати не обов’язково
|Суспільство | 21-10-2020, 17:32
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ФОП здійснює розрахунки при продажу товару виключно у безготівковій формі через банківські установи (з розрахункового рахунку на розрахунковий рахунок).
У цьому випадку такі розрахунки будуть вважатися безготівковими та проводяться без застосування РРО незалежно від виду товару, що продається, та обсяг доходу.
Детальніше дивитись за посиланням: https://lv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/437853.html
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