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ДО УВАГИ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПЛАНУЮТЬ ЗАКОРДОННІ ПОЇЗДКИ
|Суспільство | 21-10-2020, 17:34
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За інформацією, що надійшла від угорських прикордонників, завтра 22 жовтня 2020 року з 8.00 за київським часом буде відновлено автомобільне та пішохідне сполучення у пункті пропуску «Косино - Барабаш».
Враховуючи інформацію угорської Сторони, пропуск осіб та транспортних засобів буде здійснюватися виключно в 30-ти кілометрову зону на територію Угорщини. Пропуск з метою транзитного проїзду територією Угорщини здійснюватися не буде.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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