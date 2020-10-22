ДО УВАГИ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПЛАНУЮТЬ ЗАКОРДОННІ ПОЇЗДКИ Суспільство | 21-10-2020, 17:34 0 184







За інформацією, що надійшла від угорських прикордонників, завтра 22 жовтня 2020 року з 8.00 за київським часом буде відновлено автомобільне та пішохідне сполучення у пункті пропуску «Косино - Барабаш».



Враховуючи інформацію угорської Сторони, пропуск осіб та транспортних засобів буде здійснюватися виключно в 30-ти кілометрову зону на територію Угорщини. Пропуск з метою транзитного проїзду територією Угорщини здійснюватися не буде.







Прес-служба Мукачівського прикордонного загону