На кордоні з Угорщиною відновлюється робота ще одного пункту пропуску Суспільство | 21-10-2020, 18:02 0 157



Завтра, 22 жовтня 2020 року, з 8.00 за київським часом буде відновлено автомобільне та пішохідне сполучення у пункті пропуску «Косино - Барабаш».



Про відновлення роботи пропускних операцій у пункті пропуску «Барабаш» українських прикордонників повідомили угорські колеги.



За інформацію угорської сторони, пропуск осіб та транспортних засобів у пункті пропуску «Косино - Барабаш» буде здійснюватися винятково в 30- кілометрову зону на територію Угорщини. Пропуск з метою транзитного проїзду територією Угорщини здійснюватися не буде.



Нагадаємо, що український Уряд ще 20 травня своїм розпорядженням відновив роботу усіх пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС та Молдовою, у тому числі пункту пропуску «Косино».