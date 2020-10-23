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ІНОЗЕМЦЯ, ЯКИЙ ПІШКИ ЙШОВ В НІМЕЧЧИНУ, ЗАТРИМАЛИ НА КОРДОНІ З УГОРЩИНОЮ

Суспільство | 22-10-2020, 13:11Коментарів: 0 0 Переглядів: 77 77    




Порушника, який намагався незаконно потрапити до Угорщини, затримали цієї ночі військовослужбовці відділу прикордонної служби «Лужанка» Мукачівського загону.

Під час патрулювання, близько 1-ї години ночі, прикордонний наряд помітив невідомого, який намагався подолати загороджувальний паркан. Правопорушника затримали, ним виявився громадянин Іраку. Чоловік мав при собі посвідку на постійне проживання в Україні. Прикордонникам іноземець пояснив, що працює лікарем у Вінниці та мав на меті потрапити в Німеччину нібито до хворої мами. Зі слів молодого лікаря, він декілька разів намагався перетнути кордон в законний спосіб, проте, у зв'язку із пандемією COVID-19, не зміг цього зробити, а тому вирішив іти до неньки пішки.

Наразі чоловіка доправили до пункту тимчасового тримання Мукачівського прикордонного загону. На затриманого складено протокол про адмінправопорушення, отож невдовзі, подальшу долю мандрівника та оцінку його діям визначатиме суд.
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