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Повідомлення про розблокування податкової накладної/розрахунку коригування
|Суспільство | 22-10-2020, 13:17
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Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що у разі зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних контролюючий орган протягом операційного дня надсилає (в електронній формі у текстовому форматі) в автоматичному режимі платнику податку квитанцію про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування, яка є підтвердженням зупинення такої реєстрації.
В такому випадку платник податку має право подати копії документів та письмові пояснення стосовно підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній/розрахунку коригування.
На підставі цих документів та пояснень комісією регіонального рівня приймається рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН.
Відомості про засоби електронного зв’язку, за допомогою яких можуть подаватися письмові пояснення та копії документів, розміщуються та постійно оновлюються на офіційному вебпорталі ДПС.
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