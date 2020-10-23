Повідомлення про розблокування податкової накладної/розрахунку коригування Суспільство | 22-10-2020, 13:17 0 76



Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що у разі зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних контролюючий орган протягом операційного дня надсилає (в електронній формі у текстовому форматі) в автоматичному режимі платнику податку квитанцію про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування, яка є підтвердженням зупинення такої реєстрації.



В такому випадку платник податку має право подати копії документів та письмові пояснення стосовно підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній/розрахунку коригування.



На підставі цих документів та пояснень комісією регіонального рівня приймається рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН.



Відомості про засоби електронного зв’язку, за допомогою яких можуть подаватися письмові пояснення та копії документів, розміщуються та постійно оновлюються на офіційному вебпорталі ДПС.





