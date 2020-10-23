Майже 751 млн грн плати за землю надійшло до державного бюджету Суспільство | 22-10-2020, 13:19 0 114





В управлінні податкового адміністрування Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що протягом січня – вересня 2020 року до місцевого бюджету від платників податків Львівщини надійшло майже 751 млн грн плати за землю.



У вересні 2020 року до місцевого бюджету надійшло понад 92 млн гривень. У порівнянні з вереснем 2019 року надходження плати за землю збільшилися на понад 5 млн грн (вересень 2019 року – понад 87 млн гривень).





