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За дев’ять місяців 2020 року великі платники Західного регіону сплатили майже 2,5 мільярда гривень податку на прибуток
|Суспільство | 22-10-2020, 13:31
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За дев’ять місяців 2020 року великі платники податків, які обслуговуються Західним управлінням Офісу великих платників податків ДПС, забезпечили надходження 2,5 мільярда гривень податку на прибуток підприємств, що на 154 мільйони гривень більше від індикативних показників. При цьому до державного бюджету спрямовано 2,2 мільярда гривень, а до бюджету області –238 мільйонів гривень.
Крім цього, державні унітарні підприємства з початку року спрямували до Державного бюджету України частину чистого прибутку (дивідендів) у розмірі 108 мільйонів гривень.
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