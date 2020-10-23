З початку року великими платниками перераховано до державного бюджету понад 6 мільярдів гривень податку на додану вартість Суспільство | 22-10-2020, 13:35 0 106





За дев’ять місяців 2020 року великі платники, які перебувають на обліку у Західному управлінні Офісу великих платників податків ДПС спрямували до державного бюджету понад 6 мільярдів гривень податку на додану вартість, що перевищує індикативні показники на 237 мільйонів гривень. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року сплата зросла на 2,4 мільярди гривень. Зокрема, у вересні цього року великими платниками Заходу України перераховано понад 840 мільйонів гривень.

Слід зазначити, що з початку 2020 року суб’єктам господарювання Західного регіону відшкодовано з державного бюджету 6 мільярдів гривень податку на додану вартість.



