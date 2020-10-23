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КАРТИНИ, ЩО МОЖУТЬ СТАНОВИТИ КУЛЬТУРНУ ЦІННІСТЬ, ВИЯВИЛИ НА КОРДОНІ З РУМУНІЄЮ

Суспільство | 22-10-2020, 15:04Коментарів: 0 0 Переглядів: 98 98    
Чотири картини, які, можливо, мають культурну чи історичну цінність, виявили учора ввечері в пункті пропуску «Дякове» прикордонники Мукачівського загону спільно з працівниками митниці.
КАРТИНИ, ЩО МОЖУТЬ СТАНОВИТИ КУЛЬТУРНУ ЦІННІСТЬ, ВИЯВИЛИ НА КОРДОНІ З РУМУНІЄЮ
Вивезти полотна з України намагався наш 42-річний співвітчизник, який прибув у пункт пропуску мікроавтобусом «Мерседес Спринтер». Картини виявили серед особистих речей українця під час поглибленого огляду транспортного засобу.

Наразі картини вилучено та передано на експертизу, яка й встановить їх культурну чи історичну цінність.
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