КАРТИНИ, ЩО МОЖУТЬ СТАНОВИТИ КУЛЬТУРНУ ЦІННІСТЬ, ВИЯВИЛИ НА КОРДОНІ З РУМУНІЄЮ Суспільство | 22-10-2020, 15:04 0 98 Чотири картини, які, можливо, мають культурну чи історичну цінність, виявили учора ввечері в пункті пропуску «Дякове» прикордонники Мукачівського загону спільно з працівниками митниці.



Вивезти полотна з України намагався наш 42-річний співвітчизник, який прибув у пункт пропуску мікроавтобусом «Мерседес Спринтер». Картини виявили серед особистих речей українця під час поглибленого огляду транспортного засобу.



Наразі картини вилучено та передано на експертизу, яка й встановить їх культурну чи історичну цінність.