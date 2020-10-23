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Учасники проєкту IMMIS в аеропорту «Бориспіль» ознайомились із впровадженням інновації
|Суспільство | 22-10-2020, 18:56
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Новітні технології розпізнавання облич, обміну інформацією, обробки даних… допоможуть зробити прикордонний контроль швидшим і ефективнішим.
Сьогодні в аеропорту «Бориспіль» побувала поважна делегація з метою ознайомлення з результатами роботи у рамках реалізації проєкту «Підтримка управління міграцією та притулком в Україні» (IMMIS).
Фінансування цього проєкту здійснюється коштом ЄС, а реалізація – представництвом Міжнародної організації з міграції в Україні.
У візиті взяли участь Директор Департаменту охорони державного кордону Адміністрації Держприкордонслужби України Леонід Баран, керівник першого відділу програм допомоги «Належне управління та демократизація» Представництва ЄС в Україні Ксав’є Камю, менеджери проєкту IMMIS Марк Річмонд та Ян Сегерберг, а також представники Міністерства цифрової трансформації України.
Учасників делегації ознайомили з першими результатами впровадження інноваційних систем, розроблених в рамках проєкту. Зокрема «РОЗПІЗНАВАННЯ ОБЛИЧЧЯ».
Ця технологія забезпечує автоматичну звірку обличчя мандрівника із фото у паспорті та на чіпі з біометричними даними. Така система суттєво зменшує ймовірність пропуску особи за чужими або підробленими документами.
Така прогресивна система працює лише в кількох європейських країнах, до яких доєдналася й Україна.
«СИСТЕМА ПЕРЕВІРКИ ПОПЕРЕДНЬОЇ ІНФОРМАЦІЇ» надає можливість перевірити інформацію про особу, яка збирається прилетіти в Україну, відразу після її реєстрації на рейс. Перевірка здійснюється за базами Держприкордонслужби та Інтерполу та дає можливість відповідним органам якісніше реагувати на «спрацювання» баз даних.
«ГАРТ-5» модернізована система обліку правопорушень на кордоні та у прикордонній зоні дозволяє ідентифікувати іноземців-правопорушників за біометричними даними.
У «Борисполі» учасники візиту мали змогу обговорити поточні результати імплементації проєкту, зокрема актуальний стан впровадження кожного з його компонентів та подальші плани щодо його реалізації. Сторони висловили задоволення ходом реалізації проєкту та запевнення в успішному завершенні найближчими місяцями усіх його компонентів.
Варто зауважити, проєкт IMMIS реалізується з грудня 2016 року. Головною метою проєкту є оптимізація та автоматизація робочих процесів у сфері управління міграцією, а також запровадження сучасних ІТ рішень для забезпечення автоматизованого онлайн-обміну даними (зокрема біометричними) між державними органами, залученими до управління міграційними процесами. Загальний бюджет проєкту складає 27 млн євро.
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