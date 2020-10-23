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Міжнародні злочинці вербували українців для нелегального тютюнового промислу в країнах ЄС
|Суспільство | 22-10-2020, 18:59
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У співпраці правоохоронців трьох країн -України, Іспанії та Нідерландів, викрито незаконне виробництво, масштаби якого вражають.
В рамках заходів з протидії транскордонній злочинності, Державною прикордонною службою України у взаємодії та за дієвої підтримки Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України викрито діяльність міжнародного злочинного угруповання. Злочинці вербували на території України «робочу силу» для незаконної експлуатації на території Європейського Союзу. Завербованих осіб втягували у злочинну діяльність, пов’язану із незаконним виробництвом та розповсюдженням тютюнових виробів.
У результаті тристоронньої міжнародної співпраці, спільно з Цивільною Гвардією Королівства Іспанія та Податковою і митною адміністрацією Королівства Нідерландів, у вересні-жовтні поточного року на території ЄС припинено діяльність чотирьох підпільних ліній з виробництва тютюнових виробів, затримано 49 причетних до їх діяльності осіб, вилучено 33,6 млн цигарок, 60 400 кг тютюну та виробниче обладнання, викрито незаконну експлуатацію 28 громадян України.
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