У світі знов діагностували рекордну кількість заражень Суспільство | 23-10-2020, 08:30 0 93 22 жовтня у світі COVID-19 виявили у 478 тисяч людей. Загалом від початку пандемії зафіксовано 42 мільйона випадків зараження.





Джерело: дані сайту Worldometer



Деталі: Минулої доби у світі виявили 478 132 випадків зараження коронавірусом. Зокрема 217 тисяч нових хворих зафіксовано в країнах Європи, зокрема, в Україні діагностували рекордні 7053 зараження.



В країнах Європи лідерами антирейтингу з кількості нових випадків COVID-19 є Франція, Великобританія, Іспанія та Україна, яка займає 11 місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна знаходиться на 16-му місці.



Лідерами регіонального антирейтингу з загальної кількості виявлених заражень є Росія, Іспанія, Франція, Великобританія. Україна займає 7 місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна на 24-му місці.



Станом на момент публікації, у світі зафіксовано 42 мільйона випадків зараження. Успішно перенесли хворобу і вилікувались 31 мільйон людей. 1 141 597 пацієнтів померло.



Довідка: У травні 2020-го у світі за тиждень діагностували близько 500-600 тисяч заражень COVID-19.