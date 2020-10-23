Лаявся та поривався битись: прикордонники затримали українця, який перебував в розшуку Суспільство | 23-10-2020, 09:23 0 199 ВІДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=V9JlX1PRC0k&feature=youtu.be





Громадянина України затримали прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» в столичному аеропорту.



Інцидент стався в пункті пропуску «Бориспіль».



Наш співвітчизник прибув в Україну рейсом з Мінська. Під час перевірочних заходів інспектор прикордонної служби зафіксував спрацювання бази даних правоохоронних органів. З'ясувалося, що чоловіка правоохоронці розшукували за здійснення ним крадіжки.



Коли під час доведення рішення про його затримання українець зрозумів, що з пункту пропуску він попрямує до відділку поліції - почав нецензурно лаятись, поривався до бійки та встиг навіть розбити монітор комп'ютера.



Зрештою, прикордонники правопорушника затримали, склали відповідні матеріали та передали співробітникам Національної поліції.