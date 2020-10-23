АМУ категорично проти спроб відібрати у жителів великих міст право обирати своїх мерів Суспільство | 23-10-2020, 09:23 0 110

Асоціація міст України висловила стурбованість спробами напередодні місцевих виборів 25 жовтня змінити або відмінити окремі етапи процесу народного волевиявлення. Зокрема йдеться про скасування другого туру виборів мерів великих міст по всій країні.



На переконання АМУ, зареєстрований у Верховній Раді України проект постанови Верховної Ради України «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України «Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році» не має нічого спільного з принципами належного врядування та принципами демократичної держави.



«Проектом Постанови пропонується не призначати та не проводити повторне голосування на виборах депутатів сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч), сільського, селищного, міського голови в період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.



З цього приводу зазначаємо, що положення проекту Постанови реєстр.№4234 грубо порушує норми Конституції України щодо виборів та норми чинного Виборчого кодексу України.

Постанова Верховної Ради України від 15 липня 2020 року № 795-IX «Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році» є актом одноразового застосування, строки прийняття якого визначені Виборчим кодексом України. Усі інші процедури, пов’язані з організацією та проведенням виборів, унормовано виключно положеннями Виборчого кодексу України і не можуть змінюватися Постановами Верховної ради України.



Громади, де за результатами виборів знадобиться другий тур, у разі його не проведення не отримають легітимних мерів. Право громадян обирати місцеву владу буде цинічно порушено», – йдеться у заяві АМУ.



Асоціація міст України переконана, що подібні політичні спекуляції щодо можливого відтермінування/перенесення процедур та етапів місцевих виборів у поєднанні з заявами представників партії парламентської монобільшості, є політичним тиском та спробою обмежити місцеве самоврядування у великих містах.



З огляду на зазначене АМУ закликала народних депутатів України відмовитися від ініціатив щодо законодавчого втручання у безперервність виборчого процесу та не підтримувати такі ініціативи у стінах Верховної Ради України!



Офіс реформ у Львівському РВ АМУ

