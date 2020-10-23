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ХАБАР ЗА ДРУГА

Суспільство | 23-10-2020, 09:25Коментарів: 0 0 Переглядів: 92 92    

ХАБАР ЗА ДРУГА
Учора на кордоні з Польщею громадянка України пропонувала прикордонникам неправомірну вигоду у розмірі 200 гривень та 20 євро за пропуск на територію України свого знайомого громадянина Чехії.
Під час в'їзду в Україну, через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Шегині», жінка намагалася надати хабаря прикордонникам, щоб вони пропустили через державний кордон її знайомого іноземця. У якого відсутній страховий медичний сертифікат, який покриває витрати на COVID-19.
Прикордонники від хабаря відмовились, натомість – проінформували співробітників Нацполіції щодо можливих ознак злочину передбаченого ч. 1 ст. 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».
Керівництво Львівського прикордонного загону звертається до усіх учасників руху – не порушуйте чинного законодавства України та не намагайтеся втягнути у протиправну діяльність співробітників Державної прикордонної служби, пропонуючи хабарі за прийняття неправомірних рішень!
Прикордонники вкотре доводять – Державний кордон України це не місце для корупції.
#ЗахіднийКордон #Західний_Кордон #кордон #ДПСУ #новини
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