Понад 164 млн гривень податку на нерухоме майно з юридичних осіб надійшло до місцевого бюджету Суспільство | 23-10-2020, 13:15 0 69









В управлінні податкового адміністрування Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що у січні-вересні 2020 року до місцевого бюджету надійшло понад 164 млн грн податку на нерухоме майно з юридичних осіб. У порівнянні з січнем-вереснем 2019 року надходження з податку на нерухоме майно збільшились на понад 5 млн гривень (січень-вересень 2019 року – майже 159 млн гривень).



У вересні 2020 року надійшло 7,1 млн грн, що у порівнянні з вереснем 2019 року збільшились на 0,7 млн грн (вересень 2019 року – 7,8 млн гривень).



