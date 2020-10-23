За порушення кордону під час заборони в’їзду в Україну громадянину Молдови загрожує до 3 років позбавлення волі Суспільство | 23-10-2020, 13:24 0 81



Чоловіка, який порушив кордон з Молдови, затримали у Болградському районі Одещини прикордонники Ізмаїльського загону.



Порушник намагався непомітно обійти пункт пропуску «Виноградівка». Про рух невідомої особи у бік нашої країни охоронців кордону повідомили колеги із сусідньої Молдови. Від них порушник утік, але потрапив до українського прикордонного наряду.



Затриманий виявився 44-річним жителем прикордонного з Україною Кагульського району Молдови. Розповів, що намагався потрапити до родичів, які, нібито, проживають у місті Болград. Проте з’ясувалося, що затриманий уже мав проблеми з українським законодавством, за що отримав заборону в’їзду в нашу країну на 3 роки. Враховуючи це, прикордонники направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 332-2 ККУ «Незаконне перетинання державного кордону України» до слідчого відділу СБУ.



Нагадаємо, що стаття з’явилася у Кримінальному кодексі України два роки тому, у жовтні 2018 року. Серед іншого нею передбачена відповідальність у вигляді позбавленням волі до трьох років за незаконне перетинання кордону особою, якій заборонено в’їзд на територію України.



