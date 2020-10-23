Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил Суспільство | 23-10-2020, 14:49 0 115



Нагадаємо, що з 15 жовтня до кінця жовтня, за наказом командувача операції Об'єднаних сил, пропуск осіб через КПВВ «Станиця Луганська» тимчасово не здійснюється.



Громадяни можуть перетнути лінію розмежування у цьому КПВВ лише за документально підтвердженими життєво важливими обставинами соціально-гуманітарного характеру. Для отримання відповідного рішення рекомендуємо завчасно звертатись до командувача ООС.



Так, з 15 жовтня, з початку тимчасового припинення пропуску, лінію розмежування в КПВВ «Станиця Луганська», за окремим рішенням командувача ООС, перетнуло 49 осіб, із них - 14 осіб прослідували на контрольовану територію, 35 - на тимчасово окуповану Луганщину.



Контрольні пункти «Мар'їнка» та «Новотроїцьке» продовжують функціонувати за осіннім графіком, щоденно з 07.00 до 18.30. Проте рух цими дорожніми коридорами заблокований з боку російських збройних формувань.



За тиждень рух дорожній коридор «Донецьк – Маріуполь» окупанти розблоковували у понеділок та п’ятницю. У ці дній через КПВВ «Новотроїцьке» 160 громадян та 53 транспортних засобів потрапили на контрольовану територію, водночас 162 громадянина та 35 транспортних засобів проїхали до тимчасово окупованої Донеччини. Сьогодні, станом на 13.45 лінію розмежування в цьому контрольному пункті перетнуло 114 громадян та 18 транспортних засобів.



Через КПВВ «Мар’їнка» пропуск не здійснювався. Окупанти повністю заблокували рух у межах цього дорожнього коридору.



Додатково інформуємо, що за наказом командувача операції Об’єднаних сил, протиепідемічні обмежувальні заходи в КПВВ продовжено до кінця поточного року.