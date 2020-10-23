Три роки знадобилося детективам НАБУ для викриття злочинної схеми на Луганщині. Суспільство | 23-10-2020, 14:50 0 71



19 жовтня 2020 року детективи НАБУ спільно зі співробітниками УСР в Луганській області ДСР Національної поліції в Україні за процесуального керівництва САП викрили корупційну схему з розкрадання майже на 14 млн грн, виділених на попередження надзвичайної ситуації техногенного характеру через затоплення шахт на Луганщині.

Варто зауважити, що питання щодо будівництва водовідливного комплексу для захисту шахт "Золоте", "Карбоніт" і "Горська" ДП "Первомайськвугілля". було розглянуто ще у лютому 2018 року на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

Тоді виступаючи на засіданні комісії тодішній заступник голови ЛОВЦА полковник СБУ Юрій Клименко зауважив, що для успішного вирішення проблеми необхідно було реалізувати проект будівництва водовідливного комплексу вартістю 120 мільйонів гривень.

Проект водовідливу почався з того, що був проведений грунтовний науковий аналіз великою групою фахівців, які були залучені до робочої групи Інститутом цивільного захисту ДНСН України. Лише після цього Луганська обласна державна адміністрація звернулась до Кабінету Міністрів України по допомогу. В свою чергу, після ретельної експертизи, зробленої великою групою фахівців "Укрдержбудекспертизи", Кабінет Міністрів України виділив кошти з реервного фонду.

