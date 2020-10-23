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Понад 2 млрд гривень податку на додану вартість відшкодовано платникам Львівщини грошовими коштами з початку року
|Суспільство | 23-10-2020, 15:04
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В Головному управлінні ДПС у Львівській області повідомили, що протягом січня-вересня 2020 року відшкодовано грошовими коштами на розрахункові рахунки платників понад 2 102 млн грн податку на додану вартість 710 платникам.
Детальніше дивитись за посиланням: https://lv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/438322.html
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