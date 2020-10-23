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Як повернути помилково або надміру сплачені податки та єдиний внесок, в тому числі і через приватну частину Електронного кабінету

Суспільство | 23-10-2020, 16:32Коментарів: 0 0 Переглядів: 51 51    

Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що помилково та/або надміру сплачені суми грошового зобов’язання підлягають поверненню платнику податків, зокрема, відповідно до ст. 43 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ), крім випадків наявності у такого платника податкового боргу.

У разі наявності у платника податків податкового боргу, повернення помилково та/або надміру сплаченої суми грошового зобов’язання проводиться лише після повного погашення такого податкового боргу платником податків.

Для повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошового зобов’язання та пені (крім єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування) платник податків має подати протягом 1095 днів від дня їх виникнення до територіального органу ДПС за місцем адміністрування (обліку) помилково та/або надміру сплаченої суми заяву про повернення грошових зобов’язань та пені (далі – заява).




Детальніше дивитись за посиланням: https://lv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/438323.html
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