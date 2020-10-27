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Окупанти порушили "тишу" біля Авдіївки – ООС

Суспільство | 26-10-2020, 09:50Коментарів: 0 0 Переглядів: 160 160    
25 жовтня збройні формування РФ один раз порушили режим припинення вогню біля Авдіївки.
Окупанти порушили "тишу" біля Авдіївки – ООС

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Так, режим припинення вогню противник порушив у вечірній час доби, застосувавши у районі Авдіївки ручний протитанковий гранатомет".

Деталі: Зазначається, що провокативні поодинокі постріли не становили загрози життю і здоров’ю українських військових. Відповідно, вогонь у відповідь вони не відкривали. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Від початку поточної доби, 26 жовтня, у смугах відповідальності наших бригад режим припинення вогню зберігається повною мірою.
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