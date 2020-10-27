У день виборів виявили менше випадків захворювання на COVID - 5,4 тисячі Суспільство | 26-10-2020, 11:10 0 144 За добу 25 жовтня в Україні діагноз COVID-19 підтвердився у 5 426 осіб, 73 пацієнти померли, 1 029 хворих одужали.



Джерело: дані РНБО та МОЗ