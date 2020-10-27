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937 мільйонів гривень єдиного внеску заборгували до соціальних фондів платники Львівщини
|Суспільство | 26-10-2020, 12:36
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Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області, сума заборгованості платниками податків зі сплати єдиного внеску у Львівській області станом на 01.10.2020 cкладає 939 млн грн, з них: – майже 597 млн грн по юридичних особах та – понад 342 млн грн по фізичних особах.
Детальніше дивитись за посиланням: https://lv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/438529.html
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