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На українсько-польському кордоні затримали двох громадян Туреччини
|Суспільство | 26-10-2020, 12:40
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Двох порушників кордону вдалося затримати учора вночі українським та польським прикордонникам.
Під час патрулювання військовослужбовці Львівського загону, виявивши у прикордонній смузі ознаки можливого правопорушення, розпочали пошуки ймовірних порушників. Одночасно прикордонники загону повідомили польських колег, які й зупинили двох порушників на своїй території. Як з’ясувалося, затримані виявилися громадянами Туреччини.
Згодом надійшла інформація, що подорожувальники прибули в Україну встановленим порядком - через один із пунктів пропуску в столичному аеропорту.
Зазначимо, що з початку року тільки на Львівщині прикордонники затримали 26 громадян Туреччини, які намагалися перетнути кордон поза пунктами пропуску.
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