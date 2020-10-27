На українсько-польському кордоні затримали двох громадян Туреччини Суспільство | 26-10-2020, 12:40 0 210



Двох порушників кордону вдалося затримати учора вночі українським та польським прикордонникам.

Під час патрулювання військовослужбовці Львівського загону, виявивши у прикордонній смузі ознаки можливого правопорушення, розпочали пошуки ймовірних порушників. Одночасно прикордонники загону повідомили польських колег, які й зупинили двох порушників на своїй території. Як з’ясувалося, затримані виявилися громадянами Туреччини.



Згодом надійшла інформація, що подорожувальники прибули в Україну встановленим порядком - через один із пунктів пропуску в столичному аеропорту.



Зазначимо, що з початку року тільки на Львівщині прикордонники затримали 26 громадян Туреччини, які намагалися перетнути кордон поза пунктами пропуску.

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