Ювелірна справа Суспільство | 26-10-2020, 12:43 0 178



Працівники Галицької митниці виявили ювелірне обладнання.

Учора в пункт пропуску «Краківець - Корчова» прибув вантажний транспортний засіб під керуванням громадянина України. Згідно з товаросупровідними документами він переміщував з Республіки Польщі на адресу одного з підприємств м. Києва сендвіч-панелі. Під час митного контролю водію було запропоновано заповнити митну декларацію, де він зазначив, що не переміщує інших товарів. Однак внаслідок митного огляду було встановлено, що серед заявлених сендвіч-панелей містились коробки з ювелірним обладнанням та аксесуарами до нього - загалом майже 300 упаковок. Водій заявив, що йому не відомо, як вони опинились серед вантажу.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками ст.472 Митного кодексу України. Товар, орієнтовна вартість якого понад 700 тис . грн, вилучено. Справу скерують до суду.



