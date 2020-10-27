Закон України №466: врахування ФОП Суспільство | 26-10-2020, 14:38 0 143

сум сплаченого податку на нерухомість у складі витрат

Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що об’єкти нежитлової нерухомості – це будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду.



Об’єктом оподаткування ФОП є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої ФОП.



Перелік витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів ФОП від провадження господарської діяльності на загальній системі оподаткування визначений п. 177.4 ст. 177 Податкового кодексу України, який змінеий Законом України № 466-IX з 23 травня цього року.







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