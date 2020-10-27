Зареєстрували Книгу КОРО? Таку реєстрацію можна за бажанням скасувати Суспільство | 26-10-2020, 17:01 0 137



Головне управління ДПС у Львівській області роз’яснює, що суб‘єкти господарювання, які відповідно до рішень, затверджених власними розпорядчими документами, про те, що у випадку виходу з ладу РРО або відключення електроенергії проведення розрахункових операцій не здійснюється до моменту належного підключення резервного РРО або включення електроенергії, у разі необхідності та за власним бажанням можуть, зокрема, скасувати реєстрацію КОРО та припинити її застосування.



Детальніше дивитись за посиланням: https://lv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/438381.html















