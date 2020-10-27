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| Газета №35 (55) / 2014
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Зареєстрували Книгу КОРО? Таку реєстрацію можна за бажанням скасувати
|Суспільство | 26-10-2020, 17:01
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Головне управління ДПС у Львівській області роз’яснює, що суб‘єкти господарювання, які відповідно до рішень, затверджених власними розпорядчими документами, про те, що у випадку виходу з ладу РРО або відключення електроенергії проведення розрахункових операцій не здійснюється до моменту належного підключення резервного РРО або включення електроенергії, у разі необхідності та за власним бажанням можуть, зокрема, скасувати реєстрацію КОРО та припинити її застосування.
Детальніше дивитись за посиланням: https://lv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/438381.html
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