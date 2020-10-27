ОБСЄ зафіксувала майже 50 порушень "тиші" у вихідні на Донбасі Суспільство | 27-10-2020, 07:27 0 114 Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ з вечора 23 жовтня до вечора 25 жовтня зафіксувала 48 порушень режиму припинення вогню, зокрема 38 у Донецькій області та 10 – на Луганщині.



Джерело: звіт СММ ОБСЄ від 26 жовтня



Деталі: Водночас за попередній звітний період місія не зареєструвала жодного порушення ні в Донецькій, ні в Луганській областях.



Найбільше порушень на Донеччині зафіксовано в радіусу 5 км від Донецької фільтрувальної станції.



З часу засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому домовились про перемир’я від 27 липня, ОБСЄ нарахували 1880 порушень режиму припинення вогню.



Окрім того, на вихідних безпілотник місії виявив людей на ділянках розведення в районах Золотого та Петрівського.



Спостерігачі також заявляють, що ситуація на виборчих дільницях на Донбасі була спокійною.



Нагадаємо:



25 жовтня збройні формування РФ один раз порушили режим припинення вогню біля Авдіївки, 24 жовтня – зафіксовано два порушення режиму припинення вогню