Окупанти вели вогонь із гранатометів біля Авдіївки – ООС Суспільство | 27-10-2020, 08:47 0 97 26 жовтня російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню.





Джерело: повідомлення штабу ООС



Деталі: Зокрема, ворог використовував стрілецьку зброю біля Мар’їнки та Широкіного. А у передмісті Авдіївки відкривав вогонь із гранатометів різних систем.



"Провокативні постріли не становили небезпеки для життя українських захисників, тож наші воїни вогонь у відповідь не відкривали", – стверджують у штабі.



Зазначається, що бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.



Від початку поточної доби, 27 жовтня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.