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Окупанти вели вогонь із гранатометів біля Авдіївки – ООС
|Суспільство | 27-10-2020, 08:47
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|26 жовтня російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню.
Джерело: повідомлення штабу ООС
Деталі: Зокрема, ворог використовував стрілецьку зброю біля Мар’їнки та Широкіного. А у передмісті Авдіївки відкривав вогонь із гранатометів різних систем.
"Провокативні постріли не становили небезпеки для життя українських захисників, тож наші воїни вогонь у відповідь не відкривали", – стверджують у штабі.
Зазначається, що бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.
Від початку поточної доби, 27 жовтня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.
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