ХАБАРІ ЗА НЕБАЖАННЯ ПРОХОДИТИ САМОІЗОЛЯЦІЮ Суспільство | 27-10-2020, 08:54 0 96

Протягом доби на кордоні з Польщею громадяни України пропонували тричі прикордонникам Львівського загону неправомірну вигоду у міжнародних автомобільних пунктах пропуску «Рава – Руська» та «Шегині». Хабародавці пропонували кошти у розмірі 100 злотих та двічі по 500 гривень за пропуск через державний кордон України без проходження обсервації чи самоізоляції.

Прикордонники від хабарів відмовились, натомість – проінформували співробітників Нацполіції щодо можливих ознак злочину передбаченого ч. 1 ст. 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».

Нагадаємо, що в Державній прикордонній службі України розпочалася антикорупційна акція «Прикордоннику, не бійся повідомити про відомі тобі факти корупції на кордоні!», яка націлена, перш за все, на підвищення рівня свідомості персоналу щодо запобігання та викриття можливих фактів корупційних проявів у відомстві.

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