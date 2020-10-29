Ліснику держпідприємства, який систематично отримував «хабарі» за сприяння нелегальній вирубці та реалізації деревини, обрали запобіжний захід Суспільство | 27-10-2020, 20:08 0 105

У понеділок, 26 жовтня, Личаківський районний суд м.Львова, за клопотанням прокурорів, фігуранту, який, за версією слідства, вимагав гроші від суб’єктів господарювання за невжиття заходів реагування за нелегальну вирубку лісодеревини, а також продаж без відповідних документів деревини особливо цінної породи «дуб», обрав запобіжний захід у вигляді тримання під артою і можливістю всесення 250 тис грн застави.

Крім цього, зазначимо, що службовця відсторонено від посади.



Львівська обласна прокуратура