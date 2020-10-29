Інтерв’ю з заступником начальника Головного управління ДПС у Львівській області з Василем Кресяком на тему: «Погашення заборгованостей фізичних осіб. Суспільство | 27-10-2020, 20:10 0 146 Перевірка заборгованості в Електронному кабінеті»





Чи може фізична особа – громадянин, не зареєстрована суб’єктом господарювання, переглянути інформацію про наявність податкового боргу?



Фізична особа – громадянин, не зареєстрована суб’єктом господарювання, у меню ,,Стан розрахунків з бюджетом” приватної частини Електронного кабінету має доступ до своїх особових рахунків із сплати податків. Вхід до Електронного кабінету здійснюється через офіційний вебпортал ДПС.



При зверненні до зазначеного меню Електронного кабінету відображається зведена інформація станом на момент звернення, що містить інформацію по відкритих інтегрованих картках платника.



Робота у приватній частині Електронного кабінету здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису, що сертифікований у будь –якого кваліфікованого надавача електронних довірчих ключів.



Чи надсилається податкова вимога при наявності податкового боргу до 1020 гривень?



У разі наявності у платника податкового боргу до 1020 грн., податкова вимога боржнику не надсилається, але при цьому на заборговану суму нараховуються штрафні санкції.



Перевірити інформацію про наявність чи відсутність податкового боргу платник може в Електронному кабінеті платника.



Мною було погашено податковий борг. Коли податкову вимогу відкличе податкова?



Податкова вимога вважається відкликаною у день, протягом якого відбулося погашення суми податкового боргу в повному обсязі. Вона відкликається в автоматичному режимі.



Звертаю увагу, що законодавством не передбачено надсилання платнику податків документа, що вказує на факт відкликання податкової вимоги.



Який механізм стягнення податкового боргу фізичних осіб?



Орган стягнення звертається до суду з позовом про стягнення податкового боргу платника податку – фізичної особи. Стягнення податкового боргу за рішенням суду здійснюється державною виконавчою службою відповідно до закону про виконавче провадження.



Звертаємо увагу що скорочено термін, протягом якого до платника податків, якому надіслано податкову вимогу, не застосовуються заходи стягнення з 60 до 30 календарних днів. Зміни внесено Законом України № 466-IX ,,Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві”.



Коли виникає право податкової застави? Коли майно платника може бути звільнене від податкової застави?



Не завжди в платника виходить вчасно сплатити податки. Причин може бути багато: і недостатність коштів, людський фактор у прорахунках термінів сплати, форс мажорні обставини, і т.д. У зв’язку з чим виникає податковий борг. Саме при виникненні податкового боргу до платника податків застосовується податкова застава.



Слід зазначити, що право податкової застави поширюється на будь-яке майно платника податків, яке перебуває в його власності (господарському віданні або оперативному управлінні), а також на інше майно, на яке платник податків набуде прав власності у майбутньому.



У випадку сплати податкового боргу майно платника звільняється з податкової застави.



Тому, платникам слід відповідально відноситись до своєчасної сплати податків, особливо до самостійно задекларованих зобов’язань, так як при такій несплаті збільшується сума боргу, а відповідно і загроза неплатоспроможності такого платника, що у свою чергу породжує нестачу обігових коштів для ведення господарської діяльності, та неможливість самостійного продажу активів платника, так як вони перебуватимуть у податковій заставі.













