Продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів із доставкою через кур’єра? Суспільство | 27-10-2020, 20:11 0 154



Головне управління ДПС у Львівській області роз’яснює, що виконання замовлення алкогольних напоїв та тютюнових виробів у продавця через мобільний додаток та доставка їх споживачу кур’єром не має наслідком отримання останнім відповідних ліцензій чи наявності реєстратора розрахункових операцій.



Суб’єкти господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами зобов’язані мати відповідну ліцензію, а суб’єкти, які здійснюють інформаційно-агентські послуги та кур’єрську доставку, використовуючи мобільний додаток для отримання та виконання доручень користувачів (споживачів) щодо придбання та доставки замовлень не зобов’язані мати відповідну ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами.









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