У СХОВКУ ЧЕРНІВЧАНИНА, ЯКИЙ ВІЗ ДО ІТАЛІЇ ЗАРОБІТЧАН, ПРИКОРДОННИКИ ВИЯВИЛИ СИГАРЕТИ Суспільство | 28-10-2020, 08:45 0 90













Спробі незаконного переміщення тютюнових виробів через кордон завадили вчора ввечері в пункті пропуску «Дякове» прикордонники Мукачівського загону спільно з митниками.



Потай провезти тютюнові вироби спробував 57-річний громадянин України, який прибув в пункт пропуску мікроавтобусом «Мерседес Спринтер». Українець, мешканець Чернівців, віз до Італії українських заробітчан.



Під час прикордонно-митного огляду в підлозі транспортного засобу було виявлено сховок, у який «винахідливий» водій спакував 800 пачок сигарет різних марок.



Мікроавтобус та тютюнові вироби в українця вилучили. Сума оцінки сигарет склала майже 44 тисячі гривень, транспортний засіб оцінили у 230 тисяч гривень.