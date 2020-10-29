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У СХОВКУ ЧЕРНІВЧАНИНА, ЯКИЙ ВІЗ ДО ІТАЛІЇ ЗАРОБІТЧАН, ПРИКОРДОННИКИ ВИЯВИЛИ СИГАРЕТИ
|Суспільство | 28-10-2020, 08:45
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Спробі незаконного переміщення тютюнових виробів через кордон завадили вчора ввечері в пункті пропуску «Дякове» прикордонники Мукачівського загону спільно з митниками.
Потай провезти тютюнові вироби спробував 57-річний громадянин України, який прибув в пункт пропуску мікроавтобусом «Мерседес Спринтер». Українець, мешканець Чернівців, віз до Італії українських заробітчан.
Під час прикордонно-митного огляду в підлозі транспортного засобу було виявлено сховок, у який «винахідливий» водій спакував 800 пачок сигарет різних марок.
Мікроавтобус та тютюнові вироби в українця вилучили. Сума оцінки сигарет склала майже 44 тисячі гривень, транспортний засіб оцінили у 230 тисяч гривень.
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