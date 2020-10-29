|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Війна на Донбасі: Росія чотири рази порушила "перемир'я"
|Суспільство | 28-10-2020, 08:56
| 0 110
|
|27 жовтня російсько-окупаційні війська на Донбасі чотири рази порушили "перемир'я".
Джерело: штаб ООС
Дослівно: "Упродовж минулої доби, 27 жовтня, в смугах відповідальності наших підрозділів російсько-окупаційні війська чотири рази порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року. Так, у районі населеного пункту Водяне ворог застосував автоматичний станковий гранатомет, а неподалік населеного пункту Піски – ручний протитанковий гранатомет. Окрім того, ще два факти порушення режиму припинення вогню зафіксовано на ділянці поблизу Шумів, де у вечірній час противник відкривав вогонь із підствольного гранатомета.
На ворожі вогневі провокації українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували.
Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.
Від початку поточної доби, 28 жовтня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша. Порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано".
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом смерті пацієнта, внаслідок неналежного виконання обов’язків лікарями...
|28-10-2020, 21:09
| >>>
|НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ ЗАТРИМАЛИ «НА ГАРЯЧОМУ» ТЮТЮНОВОГО КОНТРАБАНДИСТА...
|28-10-2020, 14:53
| >>>
|Контрабандисти пошкодили інженерні загородження, щоб перенести з Росії ліки для тварин...
|28-10-2020, 14:48
| >>>
|Знайшли сигарети, позбавили нагород, вилучили автобус...
|28-10-2020, 14:46
| >>>
|Підтверджена відповідність ведення лісового господарства у державних лісогосподарських підприємствах Львівщини принципам та критеріям FSC®...
|28-10-2020, 14:45
| >>>
|Тимчасове припинення пропуску осіб через КПВВ «Станиця Луганська» продовжено до 15 листопада включно...
|28-10-2020, 14:43
| >>>
|Нещодавно відбулася „гаряча лінія” з начальником управління по роботі з податковим боргом Головного управління ДПС у Львівській області Елеонора Матюшко....
|28-10-2020, 13:31
| >>>
|