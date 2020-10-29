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Закон №466: розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку прирівнюється до податкової декларації
|Суспільство | 28-10-2020, 13:09
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Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що розрахунки, у тому числі розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку, які подаються до контролюючих органів відповідно до іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, прирівнюються до податкової декларації.
Податковою декларацією, розрахунком є документ, що подається платником податків контролюючим органам у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата грошового зобов’язання.
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