На понад 2 млн грн викрито “фіктивних” операцій заволодіння державними коштами Суспільство | 28-10-2020, 13:10 0 148





Як повідомили в управлінні боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Львівській області, при відпрацюванні інформації по державних закупівлях проведено аналітичне дослідження фінансової та господарської діяльності ТОВ «Т» з питань наявності ознак правопорушень, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, за період 01.01.2020 по 16.06.2020 року.



Проведеним дослідженням встановлено, що у 2020 році ТОВ «Т», яке задіяне в ланцюгу транзитних операцій, відображено придбання від ризикових СГД будівельних робіт, реальність яких носить сумнівний характер, з подальшим відображенням продажу вищевказаних робіт на адресу ПП «Б» (переможець тендерних закупівель).



На підставі відображення вказаних вище нереальних операцій бюджетною установою м.Львова (замовник закупівель) перераховано державні кошти на рахунки ПП «Б», внаслідок чого вчинено заволодіння державними коштами в сумі майже 2278 тис гривень. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.



