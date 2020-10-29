Мав стати педагогом, а став злодієм. Прикордонники затримали розшукуваного грабіжника Суспільство | 28-10-2020, 13:12 0 78



Учора в пункті пропуску «Гоптівка» прикордонники Харківського загону затримали громадянина України, який повертався з Росії.



Під час паспортного контролю прикордонники встановили, що його розшукують правоохоронні органи Одещини з березня цього року.



Як виявилось, кілька років тому 34-річний українець навчався в одному з педагогічних закладів Одещини. Під час навчання він здійснив низку дрібних крадіжок, згодом втік з країни.



Охоронці кордону арештували виявленого правопорушника та передали представникам Національної поліції для притягнення до кримінальної відповідальності за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.