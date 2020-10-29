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Мав стати педагогом, а став злодієм. Прикордонники затримали розшукуваного грабіжника
|Суспільство | 28-10-2020, 13:12
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Учора в пункті пропуску «Гоптівка» прикордонники Харківського загону затримали громадянина України, який повертався з Росії.
Під час паспортного контролю прикордонники встановили, що його розшукують правоохоронні органи Одещини з березня цього року.
Як виявилось, кілька років тому 34-річний українець навчався в одному з педагогічних закладів Одещини. Під час навчання він здійснив низку дрібних крадіжок, згодом втік з країни.
Охоронці кордону арештували виявленого правопорушника та передали представникам Національної поліції для притягнення до кримінальної відповідальності за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
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