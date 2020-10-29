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Біля кордону з Польщею за допомогою дрона виявили нелегала з Туреччини
|Суспільство | 28-10-2020, 13:14
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Іноземця, який прибув в Україну через столичний аеропорт 26 жовтня, а вже вранці наступного дня опинився на Львівщині, щоб нелегально перетнути кордон з Польщею, затримали прикордонники відділу «Шегині» Львівського загону.
Про незнайомця, який йшов в напрямку кордону, повідомив у підрозділ дільничний інспектор прикордонної служби. Згодом його точне місце перебування у прикордонні зафіксував і безпілотний авіаційний комплекс. Група реагування швидко виявила та затримала чоловіка, який прямував у бік кордону поза пунктами пропуску. Затриманим виявився громадянин Туреччини. Іноземця доставили у прикордонний підрозділ для проведення перевірочних заходів та прийняття щодо порушника кордону правового рішення.
Зазначимо, що з початку року тільки на Львівщині прикордонники затримали 28 громадян Туреччини, які намагалися перетнути кордон поза пунктами пропуску.
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