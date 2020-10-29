Біля кордону з Польщею за допомогою дрона виявили нелегала з Туреччини Суспільство | 28-10-2020, 13:14 0 80



Іноземця, який прибув в Україну через столичний аеропорт 26 жовтня, а вже вранці наступного дня опинився на Львівщині, щоб нелегально перетнути кордон з Польщею, затримали прикордонники відділу «Шегині» Львівського загону.



Про незнайомця, який йшов в напрямку кордону, повідомив у підрозділ дільничний інспектор прикордонної служби. Згодом його точне місце перебування у прикордонні зафіксував і безпілотний авіаційний комплекс. Група реагування швидко виявила та затримала чоловіка, який прямував у бік кордону поза пунктами пропуску. Затриманим виявився громадянин Туреччини. Іноземця доставили у прикордонний підрозділ для проведення перевірочних заходів та прийняття щодо порушника кордону правового рішення.



Зазначимо, що з початку року тільки на Львівщині прикордонники затримали 28 громадян Туреччини, які намагалися перетнути кордон поза пунктами пропуску.





