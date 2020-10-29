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У ще 151 львів'янина виявили коронавірус
|Суспільство | 28-10-2020, 13:25
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|Як повідомила заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна, на 08.00 год у Львові та на Львівщині підтверджено 28484 випадки інфікування коронавірусом, з них 815 — летальні. За вчорашню добу лабораторні центри провели 1622 ПЛР-тести. Відтак, 398 результатів — позитивні. Серед них львів'ян — 151. Залишок проб у холодильнику — 503.
Загалом за час карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 10285 осіб, госпіталізовані 2412, на амбулаторному лікуванні - 7873, виписані - 2240 пацієнтів. Зараз у лікарні перебуває 171 особа, з них у реанімації - 8, на апараті ШВЛ — 4.
У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 100 пацієнтів, у 1-ій міській клінічній лікарні - 81, у 5-й міській клінічній лікарні - 56, та в лікарні швидкої медичної допомоги — 246.
Загалом за час карантину 11220 пацієнтів на території області одужали.
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