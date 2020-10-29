Нещодавно відбулася „гаряча лінія” з начальником управління по роботі з податковим боргом Головного управління ДПС у Львівській області Елеонора Матюшко. Суспільство | 28-10-2020, 13:31 0 85

Платників податків цікавило питання, щодо з’ясування наявності податкового боргу у фізичних осіб, які не зареєстровані суб’єктами підприємницької діяльності.



Як правило у зазначеної категорії платників найчастіше виникає податковий борг з земельного податку та податку на нерухоме майно у разі, якщо з ряду причин вони не отримали податкове повідомлення про нарахування зазначених податків.



У такому разі вони їх не сплачують або не уточнюють суму податку в передбаченому Податковим кодексом порядку.



Наслідком цього є виникнення податкового боргу.



З метю уникнення зазначеної ситуації ГУ ДПС у Львівській області рекомендує громадянам, особливо у разі наявності у власності земельних ділянок, нерухомого майна, транспортних засобів контролювати нарахування та сплату податків за цими обжктами через Електронний кабінет.



Як це зробити?



Фізична особа – громадянин, не зареєстрована суб’єктом господарювання, у меню ,,Стан розрахунків з бюджетом” приватної частини Електронного кабінету має доступ до своїх особових рахунків із сплати податків. Вхід до Електронного кабінету здійснюється через офіційний вебпортал ДПС.



При зверненні до зазначеного меню Електронного кабінету відображається зведена інформація станом на момент звернення, що містить інформацію по відкритих інтегрованих картках платника.



Робота у приватній частині Електронного кабінету здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису, що сертифікований у будь –якого кваліфікованого надавача електронних довірчих ключів.