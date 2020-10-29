Підтверджена відповідність ведення лісового господарства у державних лісогосподарських підприємствах Львівщини принципам та критеріям FSC® Суспільство | 28-10-2020, 14:45 0 91





На підприємствах Львівського ОУЛМГ з 12 по 22 жовтня 2020 року незалежною аудиторською компанією SGS проводився черговий наглядовий аудит відповідності ведення лісового господарства на підприємствах принципам та критеріям FSC® (Лісової Опікунської Ради).



Під час аудиту оглянуто дотримання вимог стандарту FSC в процесі господарської діяльності в ДП «Боринське лісове господарство», ДП «Бродівське лісове господарство» та ДП «Радехівське ЛМГ».



Сьогодні, 28 жовтня в обласному управлінні відбулась заключна зустріч щодо підсумків проведення наглядового аудиту на підприємствах Львівського ОУЛМГ.

Аудитори компанії СЖС відзначили високий рівень ведення лісового господарства на підприємствах Львівського ОУЛМГ, зокрема щодо переходу до використання вибіркової системи рубань лісу і забезпечення природного лісовідновлення. В лісах області забезпечено збереження біологічного різноманіття і ресурсів, пов’язаних з лісом. Відмічено позитивну роботу в напрямках виділення оселищ Червонокнижних видів (в межах виділу) і обмеження режиму господарювання на таких ділянках.

Однак, звернуто увагу на необхідності забезпечення працівників, задіяних на лісозаготівлях, відповідним спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту у відповідності не лише з вимогами національного законодавства, але й міжнародного. Також акцентовано увагу, на необхідності вдосконалення знань та навичок працівників підприємств щодо вимог та підходів щодо виділення та підтримання в належному стані репрезентативних ділянок існуючих лісових екосистем.

За результатами наглядового аудиту усі підприємства Львівського ОУЛМГ загальною площею 478,0 тис.га сертифіковані відповідно до вимог міжнародного стандарту FSC®.



Нагадаємо, що головними критеріями FSC® (Лісової опікунської ради) є дотримання лісогосподарськими підприємствами екологічних, соціальних та економічних стандартів.



Відділ лісового господарства

Львівського ОУЛМГ

