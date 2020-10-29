Знайшли сигарети, позбавили нагород, вилучили автобус Суспільство | 28-10-2020, 14:46 0 110



Минулої доби два водії рейсового автобуса «Вінниця-Варшава» нелегально перевозили через кордон товари, один - сигарети, інший – нагороди.



Водіїв-порушників викрили на українсько-польському кордоні під час оформлення автобуса у пункті пропуску «Ягодин». Прикордонники Луцького загону направили транспортний засіб на поглиблений огляд. В ході спільної з митниками перевірки оглядова група знайшла кілька сховків з тютюновими виробами. Як з’ясувалося, один з водіїв, 41-річний мешканець Волинської області, заховав 1130 пачок сигарет різних марок у спеціально виготовлені тайники - під пасажирським сидінням та заднім колесом. А інший водій цього ж автобуса, теж волинянин, щоб не їхати за кордон з «порожніми руками», прихопив із собою 15 нагород часів СРСР.



Виявлені сигарети та автобус «Сетра», вартістю понад пів мільйона гривень, вилучили працівники Волинської митниці. Рішення щодо вилучених нагород буде прийматися після експертної оцінки їх культурно-історичної цінності.



Цікавим є ще й факт, що у рейсовому автобусі «Вінниця-Варшава» у пункт пропуску в’їхали лише три пасажири і усі троє відмовилися продовжувати поїздку після того, як у транспортному засобі знайшли прихований товар.