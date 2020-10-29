Контрабандисти пошкодили інженерні загородження, щоб перенести з Росії ліки для тварин Суспільство | 28-10-2020, 14:48 0 104 ВІДЕО:https://www.youtube.com/watch?v=DMaaAJ4zPnc&feature=youtu.be



На Харківщині прикордонники припинили спробу незаконного переміщення через кордон ветеринарних препаратів, оцінених у 270 тисяч гривень.



Оперативні співробітники Держприкордонслужби дізналися про можливе порушення на ділянці відділу прикордонної служби «Золочів». Наряд виявив позашляховик «Тойота», який рухався від населеного пункту Гур'їв Козачок та зупинився біля кордону учора вночі. До транспортного засобу з боку Росії наблизилась група чоловіків. Невідомі пошкодили інженерне загородження та за допомогою драбини-трансформера зробили пролаз, крізь який перенесли на територію України 5 ящиків. Під час спроби правоохоронців затримати контрабандистів, «носії» втекли на російську територію, а автомобіль - вглиб території України. Наразі «Тойоту» шукають прикордонники зі співробітниками Національної поліції.



Правопорушники залишили на кордоні драбину та 5 ящиків, у яких правоохоронці виявили ветеринарні препарати «АСД фракція» 2 - 300 флаконів, «Ронколейкин» - 310 упакувань, «Гискан-5» - 1000 доз. Товар передали представникам фіскальної служби.



