|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Контрабандисти пошкодили інженерні загородження, щоб перенести з Росії ліки для тварин
|Суспільство | 28-10-2020, 14:48
| 0 104
|
|ВІДЕО:https://www.youtube.com/watch?v=DMaaAJ4zPnc&feature=youtu.be
На Харківщині прикордонники припинили спробу незаконного переміщення через кордон ветеринарних препаратів, оцінених у 270 тисяч гривень.
Оперативні співробітники Держприкордонслужби дізналися про можливе порушення на ділянці відділу прикордонної служби «Золочів». Наряд виявив позашляховик «Тойота», який рухався від населеного пункту Гур'їв Козачок та зупинився біля кордону учора вночі. До транспортного засобу з боку Росії наблизилась група чоловіків. Невідомі пошкодили інженерне загородження та за допомогою драбини-трансформера зробили пролаз, крізь який перенесли на територію України 5 ящиків. Під час спроби правоохоронців затримати контрабандистів, «носії» втекли на російську територію, а автомобіль - вглиб території України. Наразі «Тойоту» шукають прикордонники зі співробітниками Національної поліції.
Правопорушники залишили на кордоні драбину та 5 ящиків, у яких правоохоронці виявили ветеринарні препарати «АСД фракція» 2 - 300 флаконів, «Ронколейкин» - 310 упакувань, «Гискан-5» - 1000 доз. Товар передали представникам фіскальної служби.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом смерті пацієнта, внаслідок неналежного виконання обов’язків лікарями...
|28-10-2020, 21:09
| >>>
|НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ ЗАТРИМАЛИ «НА ГАРЯЧОМУ» ТЮТЮНОВОГО КОНТРАБАНДИСТА...
|28-10-2020, 14:53
| >>>
|Контрабандисти пошкодили інженерні загородження, щоб перенести з Росії ліки для тварин...
|28-10-2020, 14:48
| >>>
|Знайшли сигарети, позбавили нагород, вилучили автобус...
|28-10-2020, 14:46
| >>>
|Підтверджена відповідність ведення лісового господарства у державних лісогосподарських підприємствах Львівщини принципам та критеріям FSC®...
|28-10-2020, 14:45
| >>>
|Тимчасове припинення пропуску осіб через КПВВ «Станиця Луганська» продовжено до 15 листопада включно...
|28-10-2020, 14:43
| >>>
|Нещодавно відбулася „гаряча лінія” з начальником управління по роботі з податковим боргом Головного управління ДПС у Львівській області Елеонора Матюшко....
|28-10-2020, 13:31
| >>>
|