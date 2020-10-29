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НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ ЗАТРИМАЛИ «НА ГАРЯЧОМУ» ТЮТЮНОВОГО КОНТРАБАНДИСТА
|Суспільство | 28-10-2020, 14:53
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Чи не щодня військовослужбовці Мукачівського загону ефективно захищають кордон від тютюнової контрабанди.
Так, сьогодні вранці прикордонники відділення «Косино» затримали контрабандиста, який разом зі своїми поплічниками намагався доправити до сусідньої країни 8 ящиків сигарет.
Під час несення служби прикордонний наряд побачив невідомих осіб, які несли в бік кордону пакунки з тютюновими виробами. Аби припинити протиправну діяльність прикордонникам довелось здійснити кілька попереджувальних пострілів. Одного з правопорушників військовослужбовці затримали, ще двоє вдались до втечі. За 30 метрів до кордону зловмисники покинули пакунки у яких знаходилось 4 тисячі пачок сигарет.
Затриманим виявився 20-річний громадянин України, мешканець міста Мукачево. На молодика склали протоколи про вчинені ним адмінправопорушення передбачені ч.1 ст. 204-1 та 185-10 КУпАП, справу скеровано до суду, який і надасть діям українця правову оцінку та визначить міру покарання.
Виявлені тютюнові вироби згодом передадуть до ДФС.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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