НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ ЗАТРИМАЛИ «НА ГАРЯЧОМУ» ТЮТЮНОВОГО КОНТРАБАНДИСТА Суспільство | 28-10-2020, 14:53 0 92

Чи не щодня військовослужбовці Мукачівського загону ефективно захищають кордон від тютюнової контрабанди.



Так, сьогодні вранці прикордонники відділення «Косино» затримали контрабандиста, який разом зі своїми поплічниками намагався доправити до сусідньої країни 8 ящиків сигарет.



Під час несення служби прикордонний наряд побачив невідомих осіб, які несли в бік кордону пакунки з тютюновими виробами. Аби припинити протиправну діяльність прикордонникам довелось здійснити кілька попереджувальних пострілів. Одного з правопорушників військовослужбовці затримали, ще двоє вдались до втечі. За 30 метрів до кордону зловмисники покинули пакунки у яких знаходилось 4 тисячі пачок сигарет.



Затриманим виявився 20-річний громадянин України, мешканець міста Мукачево. На молодика склали протоколи про вчинені ним адмінправопорушення передбачені ч.1 ст. 204-1 та 185-10 КУпАП, справу скеровано до суду, який і надасть діям українця правову оцінку та визначить міру покарання.



Виявлені тютюнові вироби згодом передадуть до ДФС.







Прес-служба Мукачівського прикордонного загону